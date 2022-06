“¡Diablos, se ha despertado!”: Enfermera le salva la vida a un hombre que se colapsó durante un juego de béisbol

"Si ella no hubiera actuado inmediatamente de forma agresiva, rompiéndome las costillas y no hubiera hecho la reanimación cardiopulmonar... Como dijo mi médico, 'no hay forma de que hubieras sobrevivido a un ataque al corazón, porque el oxígeno no habría llegado a tu cerebro'", dijo Ewell, quien tiene antecedentes de ataques al corazón en su familia.