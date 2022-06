“Es muy doloroso”: Estudiantes transgénero manifiestan su molestia por la publicación errónea de su nombre en el anuario de la escuela

“Los estudiantes que prefieren llevar el nombre que eligieron en los anuarios siempre son bienvenidos en el Distrito Escolar de Jordan con el permiso de los padres. La situación que ocurrió en Riverton High School, donde no se usó el nombre elegido (por los estudiantes) en el anuario, fue un error no intencional. Nos disculpamos sinceramente por ello. Riverton High School está trabajando con el personal del anuario para asegurarse de que esto no suceda en el futuro”.