Autoridades encuentran fogatas abandonadas y advierten inmenso riesgo de incendios

Las autoridades recomiendan echar agua o tierra sobre la fogata. Mantén la distancia para que el humo o el vapor no te afecten. No uses maleza ni basura para hacerlo.

Con una pala o un palo mezcla las cenizas y echa de nuevo agua o tierra sobre la fogata. Ten cuidado con los trozos alrededor.

Acerca con cuidado tus manos y siente si aún está caliente, repite el proceso hasta que ya no percibas calor.

Elige siempre un lugar seguro para tus fogatas lejos de la maleza y los árboles, mantén siempre la basura y cualquier objeto inflamable lejos y procura no utilizar líquidos como gasolina para encenderlas.