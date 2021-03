Actriz de films para adultos pide a gobernador vetar ley de filtro de pornografía de Utah

A través de una carta abierta publicada en el medio digital The Daily Beast , DeVille quien tiene 43 años de edad y es originaria de Carolina del Norte, le explica al gobernador Cox que la promulgación de la ley violaría el derecho a la libertad de expresión establecido en la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos.

La ley también dispone que este requerimiento no tendrá valor legal hasta que 5 estados no promulguen legislaciones similares. Esta disposición fue agregada como una respuesta a la preocupación de fabricantes de celulares y minoristas expresaron ante la dificultad de crear filtros que bloqueen la pornografía en un solo estado.

En la carta, la actriz porno de dice al gobernador Cox que “deje de usar la excusa de "proteger a los niños" cuando su objetivo real es evitar que los adultos vean pornografía. La representante Susan Pulsipher debería haberme llamado antes de patrocinar el proyecto de ley porque no comprende cómo los estadounidenses ven pornografía. Si Utah impide que los hombres vean pornografía en sus teléfonos, consumirán pornografía en sus computadoras personales, donde, sí, los niños también pueden ver pornografía. ¿Cuál es la diferencia entre iPads, PC y teléfonos móviles?”

Los partidarios de la promulgación de la legislación alegan que la disposición no violaría los derechos constitucionales porque los adultos podrán apagar los filtros. Sin embargo, DeVille dijo que los padres deben instalar sus propios filtros de dispositivos para evitar que los niños accedan a contenido explícito.

Cox no ha dicho si promulgará el proyecto de ley, pero ha concedido que de hacerse ley, el mismo enviaría un "mensaje importante" sobre evitar que los niños accedan a contenido explícito en línea. El gobernador también dijo no estar especialmente preocupado por el tema constitucional inmediato ya que la medida no entraría en vigor de inmediato.