"Sentí que me moría, Llamé a mi Mamá y me despedí de ella" Residente de Modesto lucha contra el Coronavirus.

MODESTO, California .- Ramón Becerra tose constantemente y le faltan las fuerzas, él dio positivo a coronavirus en junio. "yo estoy en la etapa donde estoy desarrollando mucha flema, perdí el sentido del olfato, no tengo hambre, me cuesta mucho trabajo hablar porque siento que me estoy ahogando". Dijo a Univision a través de una video llamada.

En medio de su convalecencia, Ramón documentó con su teléfono su estadía en el hospital, el vio de cerca la muerte y tomó la difícil decisión de llamar a su familia para despedirse de ellos

"Me despedí de mi mamá, empecé a llorar, le dije a mi mamá, no estoy bien me falta el aire, no me vienen a auxiliar, si no salgo de esta quiero decirles que los quiero mucho, también mandé un mensaje al grupo de whatsapp de la familia y me despedí de ellos".