"Si sales por esa puerta, no vuelvas" una residente de stockton denunció que su esposo no cumplió con la cuarentena.

SACRAMENTO, California.- Lo que habría hecho el esposo de Betty Martínez es el ejemplo de lo que no debe hacer una persona ya que aunque tuvo los síntomas como toda su familia, él se habría negado a practicarse la prueba de Covid19, los expertos también atribuyen este comportamiento a la negación de ser portador del virus. “Yo estuve insistiéndole que no saliera, más que todo porque no quería que contagiara a otras personas” dijo Martínez a Univision.

Las súplicas de su esposa no bastaron para impedir que saliera de la casa, según ella su esposo salió el lunes 14 e diciembre a trabajar cuando aún no cumplía toda la cuarentena, pese a tener los síntomas del coronavirus. " El no quiso hacerse la prueba para ver si salía positivo o negativo tuvo todos los síntomas, yo le dije que si salía de esa puerta, que ya no volviera" dijo la esposa.