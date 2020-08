"Mi hija de tres años le pedía a su papá que despertara": hispano lucha contra el Coronavirus mientras se encuentra en coma.

SACRAMENTO, California.- Lucero Gaona se encontraba en su trabajo, una compañía dedicada a hacer ventanas, cuando pidió a su supervisor tomar un descanso porque se sentía agotada."solo recuerdo que me senté, me desmayé y cuando desperté estaba en un hospital" explicó a Univision.

Los síntomas que doblegaron a Lucero no eran más que los efectos del Coronavirus pero su desafortunada situación sería por partida doble, ese mismo día, en el hospital fue informada que su esposo Oswaldo Ramos también fue hopitalizado con síntomas de Covid 19.



Esta familia de Sacramento enfrenta varios dramas al mismo tiempo, Lucero y su esposo son los proveedores de la familia y al estar enfermos no pueden trabajar, semana a semanas las facturas se van acumulando pero a la que más teme ella es la cuenta del hospital ya que Oswaldo no cuenta con un seguro médico. "mis hijos y yo si tenemos seguro pero él no, las cuenta hospital son altas" reconoció Gaona.