"Me quieren quitar mi casa": Familias hispanas denuncian expropiación de bienes en Modesto

"Ahí es donde uno puede argumentar que en realidad la propiedad no es necesaria para ese beneficio público por la cual lo quiere el gobierno y si un juez decide que sí en realidad no es a favor del público pues ahí no se vende la propiedad. Pero si el juez decide que si es para el beneficio del público, uno realmente no tiene opción más que entregar la propiedad al al gobierno", explicó Carrillo.