"El Día de la Madres mucha gente se enfermó, no queremos que pase lo mismo": Médicos alertan sobre reuniones en el Día del Padre

SACRAMENTO, California.- Jeanette García se prepara para celebrar El Día del Padre como cada año en familia, reconoce el peligro de un contagio de Coronavirus, pero asegura que ella y su familia tomarán precauciones "estoy de acuerdo que no se reúnan muchas personas, pero tendremos, cuidado y si alguien se siente mal no va ir".

Aunque los Médicos no están prohibiendo que la familia se reunan, si llaman a la precaución sobre todo porque ya hay evidencias que muestran que estas reuniones y fiestas han contribuido al aumento de los casos de Coronavirus.

" Lo que nos preocupa como doctores es que mucha gente piensa que este virus se ha ido y es lo opuesto por ejemplo durante el día de las madres mucha gente se enfermó y creemos que de esto salió un brote de este virus. No queremos que pase lo mismo El Día del Padre ". Explicó Erik Fernández, Pediatra Hospital UC, Davis.

Por ello, los expertos proponen celebrar pero con responsabilidad y no olvidar nunca que el Coronavirus puede aparecer como el invitado no deseado en sus fiestas "Lo más importante es guardar la distancia de seis pies, de personas que no viven con nosotros, también usar máscaras explicó Fernández.