"El Coronavirus si existe tanto así que perdí a un ser querido": Familia de Patterson sufre la Pandemia en carne propia.

Todos los integrantes de la familia superaron los síntomas con el paso de los días, menos Jorge Ríos de 65 años, suegro de Gabriela, quien tuvo que ser hospitalizado, días después perdió la batalla contra esta enfermedad, Ahora su familia lamenta no haberse despedido de él, ni hacerle un funeral "vivir sin mi suegro es devastador es algo que tenemos que aprender a vivir con eso, era un gran padre y abuelo".

Ríos confesó vivir con miedo porque si bien ya han dado negativo a la prueba de coronavirus, las secuelas de esta enfermedad aún son evidentes en su salud mental "mis hijos todos los días me preguntan cuando se va a acabar el coronavirus y no entienden porque su abuelo no va a regresar, es duro porque solo se fue al hospital un día y días después nos entregaron sus cenizas"