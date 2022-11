Lista para abrir la pista de hielo en el centro de Sacramento

Día de los Veteranos: 10 AM – 9 PM

20 de noviembre – 27 de noviembre: 10 AM – 10 PM

Día de Acción de Gracias: 10 AM – 4 PM

Nochebuena: 10 AM – 9 PM

Navidad: 12 p. m. – 9 p. m.

26 de diciembre – 8 de enero 10 AM – 10 PM

Nochevieja: 10 AM – 9 PM

Día de Martin Luther King Jr.: 10 AM – 8 PM.