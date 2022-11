Derrame de combustible provoca cierre de parque en Natomas

Expertos señalan que los peces en la cuenca no deberían presentar problemas ya que el diésel aún se encuentra en la parte superior del agua, por lo que no es un peligro para ellos.

Sin embargo, sí fue cerrado al público hasta que se finalicen los trabajos de limpieza. Hasta el momento no hay fecha exacta para la reapertura del lugar; podría tardar semanas.