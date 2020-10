El significado de Spirit Day

Cada año desde el 2010, el tercer jueves del mes de octubre, millones usan morado para demostrar su rechazo al acoso y para acelerar la aceptación hacia adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTQ. Al utilizar una prenda morada en su vestuario es símbolo del apoyo hacia jóvenes lesbianas, gay, bisexual, queer y/o transgénero (LGBTQ) y así de esa manera muestran el rechazo del bullying. Este año nuevamente Univision se unió a los medios de comunicación, celebridades, escuelas, edificios, lugares históricos y las corporaciones que participaron en #SpiritDay para apoyar a la juventud LGBTQ. Bullying es una palabra en ingles que se usa para hablar del acoso escolar. Spirit Day también es un día para rechazar todo tipo de bullying ya que muchas veces las personas enfrentan acoso por múltiples aspectos de su identidad.Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (StopBullying.gov), el acoso es “el comportamiento agresivo, no deseado, en los jóvenes en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido.” La intimidación puede incluir el acoso verbal, daño físico, la exclusión social, y las amenazas cibernéticas. Las conductas de acoso son repetibles, específicas, y crean consecuencias duraderas.

Michael Lemus, nos hablo a través de una entrevista de su experiencia personal y la importancia de contar con el apoyo de la familia, amigos y la comunidad en general. Ya que el también sufrió de acoso y la importancia de poder ser uno mismo y no tener temor de expresarlo.Michael ahora es un defensor de los derechos de la comunidad LBGTQ Y nos hablo también acerca de la importancia de decir No al acoso.