Conoce tus derechos como inquilino durante estos tiempos de pandemia

La organización ACCE ofrece información gratuita a todos aquellos que han sido afectados durante la pandemia y debido a ello no han podido pagar su renta o hipoteca. Nelson Soza, quien trabaja para esta organización, explico que todo aquel quien no halla podido pagar su renta entre los meses de marzo- agosto no pueden ser desalojados de sus viviendas. Aquellos que aun estén pasando por dificultades económicas debido a la pandemia y por ello aun estén teniendo dificultades para pagar su vivienda, pueden dar un pago mínimo de un cuarto de su renta actual y no ser desalojados. Esto tomo efecto el primero de septiembre y seguirá en vigor hasta finales de enero del 2021. Toda renta no pagada será acumulada y añadida a una deuda de consumo, mas no tendrá que pasar por un desalojo. Si usted actualmente está pasando por un desalojo residencial puede mandar un texto con la palabra “organizar” al numero 79606 y se le dará ayuda legal gratuita.