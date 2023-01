¿Cómo y dónde reciclar adecuadamente el árbol de Navidad en Sacramento?

SMUD Corporation, 6100 Folsom Boulevard, sábado 7 de enero de 8 am a 3:30 pm

North Area Recovery Station, 4450 Roseville Road, sábado 7 y domingo 8 de enero de 8 am a 6 pm

Kiefer Landfill, 12701 Kiefer Boulevard, sábado 7 y domingo 8 de enero de 8:30 am to 4:30 pm

Elder Creek Recovery and Transfer, 8642 Elder Creek Road, sábado 8 de enero de 8 am a 3 pm

Sacramento Recycling & Transfer Station, 8491 Fruitridge Road, sábado 8 de enero de 8 am a 5 pm

Folsom, Dan Russell Rodeo Arena, Rodeo Park, sábado 7 de enero de 9 am a 3 pm.