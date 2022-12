Cierres a la circulación con motivo del Maratón Internacional de California en Sacramento

Milla 1: Folsom-Auburn Rd & Oak – entre las 5:20 y 7:50 am

Milla 2: American River Canyon & Oak – entre las 5:20 y 8:05 am

Santa Juanita & Oak – entre las 5:20 y 8:05 am

Milla 3: April & Oak – entre las 6:50 y 8:20 am

Milla 4: Beech & Oak – entre las 6:50 y 8:30 am

Milla 5: Wachtel & Oak – entre las 6:50 y 8:50 am

Milla 6: Oak & FOB – entre las 6:50 y 9:00 am

Milla 7: Woodlake Hills & FOB – entre las 6:50 y 9:20 am

Greenback Lane – entre las 6:50 y 9:30 am

Milla 8: Niessen & FOB – entre las 7:05 y 9:35 am

Madison Ave & FOB – entre las 7:05 y 9:40 am

Milla 9: Dorian & FOB – entre las 7:05 y 10:00 am

Milla 10: Winding Way & FOB – entre las 7:05 y 10:10 am

Sunrise Blvd – entre las 7:05 y 10:10 am

Milla 11: New York & FOB – entre las 7:05 y 10:20 am

Milla 12: Hollister & FOB – entre las 7:05 y 10:40 am

Milla 13: California & FOB – entre las 6:15 y 10:50 am

Manzanita Ave – entre las 6:15 y 11:00 am

Milla 14: Grant & FOB – entre las 7:30 y 11:10 am

Milla 15: Kenneth & FOB – entre las 7:30 y 11:30 am

Milla 16: Garfield & FOB – entre las 7:30 y 11:40 am

Milla 17: Paloma & FOB – entre las 7:30 y 11:55 am

Milla 18: Saverien & FOB – entre las 7:30 y 12:00 pm

Milla 19: Coronado & FOB – entre las 7:30 y 12:30 pm

Watt Ave – entre las 7:30 am y 1:00 pm

Milla 20: Hawthorn & FOB – entre las 7:30 am y 1:00 pm

Munroe & FOB – entre las 8:00 am y 1:00 pm

Milla 21: University & FOB – entre las 7:30 am y 1:00 pm

Howe Ave – entre las 8:00 am y 1:00 pm

Milla 22: Carlson & J St – entre las 8:00 am y 1:15 pm

Milla 23: Bear Flag & J St – entre las 8:00 am y 1:30 pm

Milla 24: 33rd & J St – entre las 8:00 am y 1:45 pm

J St & Alhambra Blvd Turn – entre las 8:00 am y 1:45 pm

L St & 29th St – entre las 8:00 am y 1:45 pm

Milla 25: 22nd & L St – entre las 8:00 am y 2:05 pm

15th & L St – entre las 7:00 am y 4:00 pm

Milla 26: 8th & L St – entre las 7:00 am y 4:00 pm.