Dos personas cayeron a ríos de nuestra región y las autoridades recuerdan la importancia del chaleco salva vidas.

-Use siempre chaleco salvavidas cuando entre al agua.

-Haga caso a las normas de seguridad como bandeas e instrucciones de baño.

-No entre al agua en solitario.

-No entre al agua bajo influencia de alcohol y drogas.

-Siempre supervise a sus hijos.

-Use el sentido común sino save nadar no se arriesgue a las profunidades del agua.