Zoé Laboy afirma que no aspirará a ningún puesto político en las elecciones del 2020

Laboy Alvarado aclaró y negó que renunciara porque la gobernadora no le notificó sus aspiraciones políticas luego de haber sostenido que no le interesaba ir más allá del vencimiento de su mandato constitucional, el 2 de enero de 2021.

No obstante, Laboy no descartó volver al ruedo político en un futuro.



"GRACIAS a tod@s l@s q d una forma u otra me han apoyado durante estos años. Servirle a mi pueblo siempre ha sido un honor! He decidido q, aunque seguiré luchando X PR desde donde esté, no me presentaré como candidata a puesto electivo alguno en las elecciones 2020. #PRPRIMERO", escribió Laboy en su cuenta de Twitter.