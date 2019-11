Wanda Vázquez asegura que no aspirará a la gobernación en el 2020

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró este jueves, que no tiene en perspectiva buscar la candidatura para aspirar a la elección de gobernadora en las elecciones generales de noviembre de 2020.

Allí indicó también que no irá el próximo día 17 al anuncio de presentación de aspiración de Pedro Pierluisi.

“Yo me he comprometido con el pueblo de Puerto Rico, a pesar de que todo el mundo sabe cuál es mi inclinación política. Así que prefiero que transcurran todas las actividades proselitistas y yo me mantengo trabajando, que es el compromiso mío con el pueblo”, afirmó Vázquez.