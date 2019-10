Wanda Vázquez arremete contra Eduardo Bhatia y Thomas Rivera Schatz la defiede

“Senador Eduardo Bhatia, el inglés no es mi primer idioma y lo aprendí como segundo idioma en la escuela pública y como la mayoría del País, me defiendo. Eso no me ha limitado nunca para llegar a donde estoy, tampoco limita a ningún puertorriqueño o puertorriqueña, porque primero tenemos que triunfar en nuestro idioma, el español y lo voy a defender. En Puerto Rico tengo asuntos que estoy atendiendo y en este momento son mi prioridad. Me pregunto, ¿de qué le ha servido el inglés perfecto a algunos gobernantes y funcionarios políticos que me han precedido?”, escribió la gobernadora.