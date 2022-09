Exigen que se detenga el cobro de peajes y piden amnistía en los marbetes vencidos

“Estamos ante una emergencia donde se han perdido vidas y propiedad. Este no es el momento del gobierno de beneficiarse y lucrarse por las situaciones de los ciudadanos. Y al cobrar peajes en la emergencia, eso estás haciendo. Es la misma lógica del IVU. No se está cobrando porque el gobierno determinó que no debe lucrarse de la necesidad. Lo mismo ocurre con los marbetes vencidos”, apuntó el senador.