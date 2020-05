Un encuentro con mamá: relatos de amor de madres de Univision Puerto Rico

Amanda expresó que ama aprender cosas nuevas con su hija y verla desarrollar su personalidad. "Sus carcajadas me llenan de una alegría que no puedo describir. Nunca imaginé que se podría amar tanto a una persona tan pequeña" .

"Desde que él nació, yo vi en la mirada de todos los niños a mi hijo , me sentí madre de todos los niños del planeta, y ha sido un proceso de crecimiento", indicó.

La periodista aprovechó para felicitar y brindar en este día tan especial por todas las "madrasas, madres biológicas, y madres no biológicas, madres del corazón, las abuelas que crían, las madrinas y por todos esos seres que son las grandes cuidadoras de los niños" .

"Soy la orgullosa madre de Aisha Nelian, de 13 años, y Gian Luis Rivera, de 9 años , ellos son mi motor, son mi vida, son los que me incluyen esas baterías para lograr las cosas que hoy por hoy tengo y que cada día trabajo por conseguir y lograr", expresó.

Sin embargo, Brenda no se considera una mamá normal, ya que debido a su trabajo, no se adscibre a un solo horario o no es la clásica mamá que puede desayunar, almorzar y cenar siempre con sus hijos.