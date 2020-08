Senadora Evelyn Vázquez pide al Tribunal Supremo un nuevo proceso primarista

“Los electores, en los pueblos afectados de nuestro distrito, llegaron temprano a votar y, en su mayoría, eran personas de la tercera edad, quienes llegaron a los centros de votación acompañados de algún amigo o familiar y, al no poder ejercer su derecho al voto, tuvieron que volver a sus hogares, sin tener la oportunidad de regresar, algunos de ellos personas que no podían tampoco manejar de noche para ir a votar en el proceso que se extendió hasta altas horas de la noche... También hubo confusión cuando se anunció, por los medios noticiosos, la cancelación del proceso de votación en los pueblos donde el proceso no hubiese comenzado a la 1:45 de la tarde. En el caso de nuestro distrito, en muchos pueblos, incluyendo Mayagüez, se comenzó a las 3:00 de la tarde, haciendo caso omiso al comunicado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, manifestó la legisladora.