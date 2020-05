Senado aprueba con enmiendas el nuevo Código Civil

Agregó que “en este Código Civil no se le quita ningún derecho a nadie, no se le lesiona ningún derecho y no se le restringe”.

Rivera Schatz dijo que “con toda probabilidad el Código Civil no contempla todos los asuntos que debería contemplar. Es probable algo que requiera revisión en el futuro. Después de todo, el derecho evoluciona, la óptica de la ciudadanía de lo que debe ser el Estado de Derecho que opera frente a su vida cotidiana, varía constantemente y hay temas que debieron atenderse con mayor profundidad pero hacer lo bueno enemigo de lo perfecto, no es la función de la Asamblea Legislativa”.

Por su parte, el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos Santiago, destacó que “este Código no es a la ligera, no fue a lo loco. Ya lleva en el Senado por nueve meses. Este Código no es religioso ni ateo. Si estamos buscando un Código de consenso, no existe. De hecho, Fortaleza pidió diez días (para revisión) y le hemos dado 60 días, esa es la verdad”.