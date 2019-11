Salud confirma ocho casos de dengue en la Isla

La especialista, dio a conocer que hasta la semana 36, del Sistema de Vigilancia de Dengue del Departamento de Salud, se han reportado ocho casos positivos de dengue, la mayoría han confirmado haber viajado a la República Dominicana. Dos de los casos no tienen historial de viajes y son residentes de Canóvanas y Carolina; sin embargo, ninguno de ellos desarrolló dengue severo y no han ocurrido muertes.

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes aegipti. Si la persona tiene dengue puede contagiar al mosquito que la pique. El mosquito Aedes vive 30 días y puede tardar ocho días en desarrollar la infección, para entonces seguir infectando a otras personas durante tres semanas. Por eso es importante el uso de repelentes de mosquitos, aun si la persona ya ha sido contagiada, para proteger a las personas a su alrededor. Los repelentes deben contener más de un 20% de DEET. Los síntomas del dengue aparecen de 3–14 días después de la picadura infectiva. No hay ningún tratamiento específico contra el dengue.

Ante la sospecha de dengue, no se recomienda el uso de aspirina, así como otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (como el ibuprofeno), ya que estos tienen propiedades anticoagulantes (no se forman coágulos en la sangre) y en los casos de dengue hemorrágico, se incrementarían las hemorragias.