Héctor O’Neill estará en probatoria por tres años por acoso sexual y violación de la Ley de Ética Gubernamental

Por ordenes del Tribunal, O’Neill no podrá ingerir bebidas alcohólicas, no podrá relacionarse con personas de dudosa reputación, debe completar las terapias de agresores sexuales, no debe acercarse a las partes perjudicadas, tampoco podrá visitar la alcaldía del Municipio de Guaynabo, ni cuárteles de la policía municipal del pueblo donde ocurrieron los hechos. Además, el convicto pagó multas de $1500 y penas especiales que totalizaron $800 mientras que en la vista anterior pagó $12, 000 por gastos incurridos por el FEI para procesarlo. El Tribunal advirtió a Héctor O’Neill, que de incumplir con las ordenes dispondrá una orden de arresto en su contra.