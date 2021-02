PNP exige a alcaldesa de Morovis que revele quiénes compraron apoyo por contratos y trabajo

“Aquí se tiene que brindar datos, nombres y detalles porque estas expresiones lo que señalan es que miembros del partido popular cometieron delito, si se compra apoyo político por un contrato o un empleo. La alcaldesa tiene la responsabilidad de denunciar directamente y no crear issues en el aire”, agregó el político.

Asistirá a la junta

“El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Esa es una verdad que hay que aceptarla, para poder transformarla”, afirmó la alcaldesa.