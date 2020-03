Participantes de WIC recibirán por correo los cheques de marzo

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que los cerca de 17 mil participantes del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que no pudieron recoger sus cheques correspondientes al mes de marzo, recibirán los mismos vía correo regular.

Vázquez Garced destacó que esto ocurre luego de varias comunicaciones con el Departamento de Agricultura Federal y su división de Food and Nutrition Service (FNS, por sus siglas en inglés), que flexibilizó los parámetros en la entrega de los cheques para que los participantes puedan recibir la ayuda en sus hogares y de forma segura.

“Desde mañana, comenzaremos a enviar mensajes de texto a los participantes que no tienen su cheque de marzo para informarles esta importante noticia. En el mismo, le estamos solicitando que entren al portal NERI a través de nutriwicpr.com o wic.pr.com , para que completen los campos de dirección y teléfono. Con la información provista por el participante, estaremos hábiles para enviar el cheque a una dirección fidedigna para que, a su recibo, puedan hacer uso del mismo lo antes posible”, subrayó Vázquez Garced, al adelantar que el anuncio se estará difundiendo, además, por las redes sociales de WIC, Facebook e Instagram.

Por su parte, la secretaria interina del Departamento de Salud, agencia que administra WIC, Concepción Quiñones de Longo, aclaró que solo se enviarán cheques a aquellos participantes que provean la información solicitada y que no pudieron recoger su cheque de marzo tras el cierre por la emergencia. Asimismo, insistió en que aquella participante que no reciba el mensaje de texto, por no haber provisto su número de teléfono móvil a WIC, también puede solicitar el envío del cheque, realizando el mismo proceso.