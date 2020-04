Ordenan cese y desista a venta de productos antibacteriales y desinfectantes

De acuerdo a la orden, los productos Done Antibacterial Spray, Done Antibacterial Floor Cleaner" y Sacato antibacterial no cumplen con las disposiciones de registro para la introducción, distribución, venta y uso en Puerto Rico.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, expresó que en este caso la agencia ha actuado dentro del límite de sus facultades; "y, de hecho, hemos atendido las confidencias recibidas que han ido desde los costos, que el consumidor entiende son excesivos para antibacteriales y desinfectantes, hasta cuestiones sobre las cuales no tenemos jurisdicción alguna, como son los envases en que se distribuyen estos productos o si el contenido de los mismos es o no lo que dice ser. Ante la situación y por estar de por medio otros asuntos, hicimos los referidos correspondientes a otros organismos y estamos alertando a los consumidores sobre dicho producto.Estamos ante un producto que, según se nos ha informado, ahora mismo no puede ser comercializado en Puerto Rico. Por estar de por medio las facultades inherentes de otras agencias y organismos públicos, estamos alertando a los consumidores para que no adquieran estos productos hasta que se emitan las determinaciones correspondientes", informó.