Movimiento Victoria Ciudadana denuncia golpe de estado por parte del PNP y PPD durante las primarias

Agregó que “lo que sucedió el domingo no fue un acto de ineptitud. No se debió a falta de fondos, ni falta de tiempo. Esto fue un acto deliberado de secuestrar el proceso electoral dentro de sus colectividades para dar un golpe de Estado. Y no les quepa la menor duda, de que fue un ensayo para lo que intentarán hacer en las elecciones de noviembre”.