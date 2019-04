Joven boricua es admitido a Harvard

“Este camino comenzó con la orientación de universidades que me proporcionó el programa Bright Stars de Kinesis, el cual me ha otorgado un sinnúmero de recursos para mis avances universitarios. En específico, la consejera Norma Soler, ha sido la persona que siempre estuvo a mi lado para responder las preguntas que tuviese durante el proceso de admisiones y la que me ha conectado con varios exalumnos de universidades como estas para hablar con ellos de sus experiencias. Sin Kinesis aconsejándome, no pudiese estar seguro de que hubiese logrado todo lo que logré”, añadió.