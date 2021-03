Jenniffer González pide un fiscal especial para caso de corrupción del alcalde de Mayagüez

“La situación de Mayagüez es novel, a mí me ha tomado totalmente por sorpresa, el ver la lista de edificios y estructuras patrimoniales del gobierno municipal, no solamente el teatro Yagüez, los hospitales, las clínicas, muchas de las facilidades que se arreglaron para los Juegos Centroamericanos (de 2010), estaban incluidas ahí, el que se hayan transferido a una corporación privada, con garantía del gobierno municipal, me parece que es un acto completamente ilegal”, dijo González Colón.