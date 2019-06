Hombre se convierte en ingeniero a los 78 años

“Son cosas del Señor. Iba un día por la calle y una muchacha me entregó un ‘flyer’, pero no le hice mucho caso. Cuando llegué a mi casa recordé ese flyer que me habían entregado y resultó ser una promoción sobre el ofrecimiento académico de esa universidad. Surgió en mi el deseo de regresar a estudiar y terminar la profesión de ingeniero que nunca terminé. Antes de decidirme, le presenté al Señor mi deseo de volver a estudiar. Le dije que lo intentaría pero que si me encontraba en el camino piedras de tropiezo, no iba a continuar”, explicó el hombre natural del pueblo de San Sebastián.