Gobernadora Wanda Vázquez arroja negativo a prueba de coronavirus

“Hoy, tal como adelantamos la semana pasada, volví a realizarme la prueba molecular de COVID-19, resultando la misma negativa. No obstante, para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud y por recomendaciones de la subsecretaria de Salud, Dra. Iris Cardona, continuaré trabajando de forma remoto. Mis mejores deseos de recuperación del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y mi agradecimiento a todos los que me han llamado y escrito para saber cómo me encuentro. Me siento bien, sin síntomas, trabajando con medidas y proyectos para el bienestar de todo Puerto Rico”, dijo la gobernadora.