Gobernadora prohíbe el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico

Esta enmienda a la Ley 40 de 2017, cuyo autor es Larry Seilhamer, establece la prohibición clara y precisa al depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón, que incluye la prohibición del uso de residuos de combustión de carbón no encapsulados, independientemente de que el mismo se pueda considerar como uso beneficioso. Igualmente, prohíbe el depósito por un periodo mayor de 180 días a partir del momento de su producción. Este periodo no aplica al almacenamiento controlado en tanques o silos, para su disposición futura mediante la manufactura de cemento, hormigón, concreto o cualquier otro uso. El almacenamiento para disposición futura no podrá extenderse por más de un año.