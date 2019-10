Gobernadora destina nueva unidad móvil para ofrecer servicios a la ciudadanía

“Al enterarme de esta adquisición, evalué las diferentes alternativas y, en vista de que la adquisición de la misma no se puede cancelar, he determinado que esta unidad será de utilidad para ofrecer servicios de distintas agencias a todos los pueblos y así poder darle acceso a la ciudadanía de los diferentes servicios de las agencias que, por falta de acceso o de transportación, no pueden llegar a las dependencias a recibirlos”, destacó Vázquez Garced.