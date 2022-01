Funeral de Natalia Nicole Ayala Rivera, joven que falleció al sufrir heridas de gravedad tras ser atropellada en San Juan

El conductor involucrado no se detuvo en la escena y no ha cooperado con la investigación tras invocar su derecho a un abogado y declinar el interrogatorio por las autoridades. La policía analiza evidencia para conectar con el potencial sospechoso. Según los informes de la policía el conductor se fue a la fuga. “Mientras se encontraba fuera del auto en el extremo izquierdo de la vía, fue arrollada por el conductor de un vehículo color oscuro, el cual no se detuvo en la escena ni dejó dato alguno”, indicó la Uniformada. Actualmente el caso pertenece a la División de Homicidios San Juan. El Negociado de la Policía mantiene como potencial sospechoso del accidente de tránsito al suspendido director de la Oficina de Turismo de Barceloneta, Carlos Julián Maldonado Dávila.