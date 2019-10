Exigen arreglos inmediatos para las carreteras de Lares, Adjuntas, Utuado y Jayuya

“Estoy desesperado, se han hecho vistas públicas, ejecutivas, hemos enviado comunicaciones escritas y el problema sigue, no veo grandes avances”, expresó el representante del distrito 22, que comprende los municipios de Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya.

“La falta de pavimentación y los desprendimientos atentan contra la seguridad de nuestra gente. Le hago un llamado a la Gobernadora y a todos los envueltos en este asunto, por favor, ayuden la gente humilde de la montaña, los que estuvieron más de un año sin luz y meses sin agua, los que aún hoy viven dos días con esos servicios básicos y tres sin ellos, pongan todo su empeño y muestren empatía con ellos. Mi gente está desesperada, me inundan las redes, llegan a mi hogar, me ponen letreros pidiendo auxilio, hablando de millones recibidos no hacemos nada, es hora de ponerlos a correr en los proyectos y agilizar esto”, pidió Quiñones Irizarry.