Exhortan precaución al realizar actividades al aire libre

2. Recuerde que los niños y las mascotas no deben ser dejados desatendidos en automóviles bajo ninguna circunstancia. En espacios cerrados las temperaturas ascienden más de lo normal y podría causarles la muerte.

5. Vigile a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella, y no delegue esta responsabilidad en un niño más grande.

6. No sobreestime su condición física ni su capacidad para nadar. Si no sabe nadar o no nada bien utilice un chaleco salvavidas para bañarse y úselo siempre para practicar un deporte acuático.