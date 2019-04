Excomisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativista tilda de "juego político" la investigación en su contra

Ante esto, Sergio Ortiz reaccionó. "Llevo años en el servicio público y he tenido el honor en ser un funcionario electo por mis compueblanos. Esa experiencia me a ayudado a crecer y a diferencial entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo que son las cosas serias y lo que es el juego político. Hoy, nuevamente como en otras ocasiones se prestan para el juego político buscando cambiar el tema ante el desastre de este gobierno. Hace unos días el Departamento de Justicia decía públicamente que no haría expresiones sobre posibles investigaciones, y hoy lo hace. Que casualidad. Nada más con el testigo. Seguiré trabajando duro para convertirme en el próximo alcalde de Isabela. Y seguiré con mi frente en alto. Que fácil es tratar de mancillar sin evidencia. La secretaria no debe prestarse para eso. Ella mejor que nadie debe saber lo que sufre la familia y los seres queridos de insinuaciones sin fundamentos. ¿Quisiera saber por qué se me investiga?"