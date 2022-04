"No me van a destituir": Elizabeth Torres busca abogado y cuestiona el ataque "repulsivo" de Justicia

La delegada lanzó los requisitos que debe tener la persona o el equipo que formen su defensa. "Primero, que no venda su conciencia, que sin importar la ideología no me ataque porque yo sea estadista, porque yo creo que soy la crítica más fervorosa ahora mismo del PNP, partido que no sirve, debe desaparecer." Segundo: "que tampoco me quiera estafar para hacer un trabajo que es bastante simple porque yo soy estudiante de derecho, lo que me falta es el título pero yo ya cogí todas mis clases".