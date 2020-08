Senador Ríos cree que Joe Biden ofrecerá un mensaje para Puerto Rico en la Convención Demócrata

Joe Biden y Puerto Rico

“Estamos hablando que en los primeros 100 días vamos a tener una persona de enlace directo que va a estar con nosotros en Puerto Rico sin cabilderos. Me sospecho que esa persona está trabajando con nosotros ya, quizás Tatiana Matta, quien empezó asesorando en Puerto Rico y ahora está de senior advisor en la campaña de Biden ”, sostuvo el senador en entrevista con Univision Noticias.

Sin embargo, aunque se le ha prometido acceso a Univision del plan, los oficiales de prensa de la campaña de Joe Biden no lo han suministrado y tampoco lo han divulgado.

¿Traerá Biden la estadidad?

Puerto Rico se apresta a celebrar su sexto plebiscito donde se consulta si los puertorriqueños quieren o no convertirse en el estado 51 de la nación americana.

Biden hará importante mensaje

“Algo me dice, no tengo el script, pero va a haber comentarios de Puerto Rico. Un contra mensaje a Donald Trump. No somos ‘sucios’ ni ‘pobres’. Somos trabajadores somos una isla llena de gente luchadora y estoy seguro de que Joe Biden se va a dejar sentir”, manifestó el senador penepé.