Desmienten muerte de animales en el Zoológico de Mayagüez

“Es hora de unir esfuerzos y denunciar esto públicamente, para que TRASLADEN los animales que quedan. No tienen veterinarios, de tres suplidores de comida, queda uno, no hay ingresos, no tienen medicamentos. El suelo de Mundi la elefante ha sido catalogado como fatal hacia su salud, no es llano. Es manipulada con un bastón eléctrico”, dijo la persona que posteriormente borró el tuit.