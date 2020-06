Denuncian que contrato de LUMA y AEE es nulo por violar varias disposiciones de ley

“Concluimos que dicho contrato viola varias disposiciones de las leyes vigentes y sus políticas públicas, por lo que no cumple con los requisitos básicos de un contrato conforme dispone el Código Civil pues no es válido un contrato si contraviene la ley, la moral y el orden público. Además, la implantación de un Contrato de Alianza Público-Privada que no reconoce las obligaciones contractuales obrero-patronales es inconstitucional por violar la cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales”, explicaron los licenciados.