Dayanara Torres muestra sus cicatrices con orgullo

La ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres ha tenido un año "lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... ¡Qué lección de experiencia tan fuerte para mí!".