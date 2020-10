Consejos para evitar contagios de coronavirus en la Noche de 'Halloween'

“Ciertamente, este año no debe celebrarse el día de Halloween como otros años, pero eso no significa que no se pueden realizar actividades divertidas. Esta festividad es esperada y disfrutada por muchos, en especial los niños y los jóvenes, por lo que se recomienda usar la tecnología y la creatividad, con el fin de evitar el trick or treat, de casa en casa”, señaló la doctora Cardona, quien explicó que salir a pedir dulces no es seguro porque pone en riesgo a niños y adultos que se relacionan directamente con personas fuera de su núcleo familiar.