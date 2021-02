Confirman desembolso del primer pago de asistencia alimentaria a 219 mil estudiantes

Unos 336 mil estudiantes son elegibles en Puerto Rico al P-EBT, de los cuales 286,787 pertenecen al sistema público de enseñanza, 219 mil pertenecen al PAN, alrededor de 67 mil alumnos del sistema público no participan del programa PAN y 50 mil están adscritos a entidades escolares privadas.

Fradera Vázquez compartió que los informes en los comercios son positivos y que no han reportado ninguna dificultad de sistemas, ni aglomeración de personas. “La asistencia del P-EBT se puede utilizar para la compra de alimentos no preparados en los más de tres mil comercios certificados del PAN y en los Mercados Familiares. Cada desembolso mensual puede ser utilizado hasta por un periodo de seis meses, por lo que las familias no tienen que hacer uso del total de la asistencia en un solo mes”, dijo.