Alexis Joel Hernández le hace llamado a la gobernadora Wanda Vázquez y narra experiencia con aseguradora

“Gobernadora, ¿qué se puede hacer en mi caso para detener el abuso de las aseguradoras? Mientras que First Medical, el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, me hizo creer que cubriría la factura del hospital en el cual estuve 7 meses, a la hora de responder y luego de darle vueltas al asunto durante meses, me reúnen con nada más y nada menos que con el Vicepresidente para denegar el pago de 1.3 millones de dólares. Si verdaderamente llegó la hora de estar del lado del paciente, espero que me conteste distinto a la determinación del Comisionado de Seguros y a todos los senadores que han ignorado mis mensajes, que claramente están del lado de las aseguradoras y que poco les importa el retroceso que ha dejado este incidente sobre mi estado físico y mental”, relató Hernández en Facebook.