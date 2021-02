Alcaldesa de Morovis ya no quiere la presidencia del Partido Popular Democrático

“Se han generado presiones de todo tipo, de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro, retiro mi intención de presidir, pero mantengo la vicepresidencia porque hay que dar la batalla para transformar el PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Esa es una verdad que hay que aceptarla, para poder transformarla”, afirmó la alcaldesa.