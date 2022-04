Piden destitución del desaparecido alcalde de Trujillo Alto

“Trabajaba en el municipio, era director de operaciones, era mi ayudante a cargo para verificar que las acciones se lleven a cabo. Me siento triste y desconsolado porque no esperaba esto, era un hombre de confianza del alcalde y del municipio, no hay forma de explicarlo, pero hay un municipio que se debe seguir administrando y trabajando”, afirmó al mismo tiempo que informó que había sido cesado de sus acciones ya que había dado la indicación al director de Recursos Humanos del municipio.